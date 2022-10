Il Cp Grosseto Edilfox torna in campionato per sfidare Sarzana

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Grosseto Edilfox torna in campo mercoledì sera (ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) per disputare la quarta giornata di serie A1 sulla pista del Vecchio mercato a Sarzana. Un match delicato per i ragazzi di Michele Achilli contro un avversario che condivide con l’Edilfox il quarto posto con sei punti. I liguri hanno superato Valdagno e Lodi, hanno perso a Bassano; i maremmani dopo lo scivolone interno contro il Vercelli, hanno vinto a Sandrigo e superato il Cgc Viareggio sulla pista Mario Parri.



Saavedra e compagni si rituffano nel campionato dopo un fine settimana entusiasmante in Champions league, al termine del quale hanno conquistato il primo posto nel girone di La Roche su Yon, in Francia; un risultato straordinario che consentirà, dal 16 al 18 dicembre, di disputare il secondo turno. La prossima settimana verrà effettuato il sorteggio per stabilire i quattro gironi. Le sedici partecipanti: Braga, Oliveirense, Óquei de Barcelos e Valongo (Portogallo); Calafell, Caldes, Noia e Reus (Spagna); Diessbach (Svizzera); Follonica, Forte dei Marmi, Grosseto, Lodi e Valdagno (Italia); Herringen (Germania) e La Vendéenne Roche Sur Yon (Francia).





«È stata un’esperienza bellissima - dice l’allenatore biancorosso Michele Achilli - i ragazzi sono stati straordinari, dettando i ritmi e vincendo in maniera splendida le prime due partite, in particolare contro la corazzata Lleida. Contro i francesi abbiamo disputato un buon incontro, ma non è bastato anche a causa di una stanchezza fisiologica, dopo un lungo viaggio e tre gare in tre giorni, e per un calo di concentrazione per la qualificazione praticamente acquisita. Ci presentiamo adesso a Sarzana per portare a casa un risultato positivo, dopo aver cercato di recuperare con un allenamento leggero».

Gli avversari. Il Gamma Sarzana, vincitore dell’ultima Coppa Italia rimette tutto in discussione dopo l’addio dei fratelli Galbas, Najera, Rossi, Cardella e Cinquini. In panchina ritorna Paolo De Rinaldis che ritroverà il figlio Francesco, insieme allo storico capitano Borsi ed i due portieri Corona e Bianchi. Alla corte lunigianese arrivano tre argentini, Bruno Alonso e Facundo Ortiz, vice campioni mondiali Under 19 nel 2019 ed il ritorno di Jeronimo Garcia dal Sandrigo. Altri due ritorni in rossonero, Sergio Festa dal Forte e Mattia Rispogliati dalla Roller Matera in A2, mentre è stato ingaggiato anche il giovane Tognacca sempre dal Matera. Un team che dovrà ritrovare le certezze costruite negli ultimi anni, tra esperienza e gioventù, per riaprire un nuovo ciclo, straordinario come quello appena terminato.





I precedenti. Nella passata stagione il Circolo Pattinatori ha superato il Sarzana (vincitore della Coppa Italia e per questo ammesso alla Coppa Campioni) nel primo turno dei playoff, per 8-3 e 4-2. In regular season una vittoria a testa. Nei sei scontri diretti complessivi, tre le vittorie per ciascuno.

Achilli ha a disposizione l’organico al completo: Menichetti, Sassetti; Rodriguez, Saavedra, Franchi, De Oro, Paghi, Nacevich, Mount, Cabella.

Il programma della quarta giornata: Teamservicecar Monza-Wasken Lodi, Telea Sandrigo-Engas Vercelli, Cgc Viareggio-Galileo Follonica, Gamma Sarzana-Edilfox Grosseto, Tiemme Montebello-Trissino, Gds Forte dei Marmi-Why Sport Valdagno, Montecchio Precalcino-Ubroker Bassano.

La classifica: Trissino 9; Bassano e Follonica 7; Sarzana, Grosseto, Lodi 6; Vercelli 4; Forte dei Marmi, Montebello, Monza 3; Viareggio 1; Valdagno, Sandrigo, Montecchio Precalcino 0.