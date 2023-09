Il CP Grosseto disputerà il primo turno di Champions League a Noisy Le Grand

Grosseto: Svanisce il sogno del Circolo Pattinatori Grosseto di organizzare il primo turno del girone B di Champions League. La World Skate Europe ha deciso di affidare il concentramento, in programma dal 13 al 15 ottobre, al Cs Noisy Le Grand Rs, in Francia, alle porte di Parigi, nell’Ile de France. L’evento si svolgerà in un impianto, il Gymnas de Yvris, con 300 posti a sedere e una pista di 38 metri di lunghezza per 19 di larghezza.

Sulla decisione della Wse ha pesato sicuramente il peggior ranking della formazione francese. Il Circolo Pattinatori, che aveva chiesto l’organizzazione nel centro sportivo di via Mercurio, non s’arrende: «Cercheremo di qualificarci – è il commento del presidente Stefano Osti – e ripresenteremo la candidatura per il secondo turno».

Il calendario del concentramento di Noisy Le Grand. Venerdì 13 ottobre: ore 19 Noisy Le Grand (Fra)-Circolo Pattinatori, ore 21 Tomar (Por)-Walsum (Ger). Sabato 14 ottobre: ore 16 Circolo Pattinatori Grosseto-Tomar, ore 18 Walsum-Noisy Le Grand. Domenica 15 ottobre: ore 14 Circolo Pattinatori Grosseto-Walsum, ore 16 Noisy Le Grand-Tomar. Le prime due passano alla seconda fase.

La Roche Sur Yon, sede dello storico esordio del Grosseto in Coppa Campioni, ospiterà il girone A, che comprende il Follonica; Igualada (Spagna) sarà teatro del gruppo C, mentre il raggruppamento D si svolgerà a Coutras. La Champions League, insomma, partirà con tre location francesi.