Il Cp Edilfox inizia il ciclo di gare terribili sabato sulla pista di Forte dei Marmi

Grosseto: Per il Circolo Pattinatori Edilfox inizia sabato sera, alle 20,45 (diretta streaming sul canale Youtube della Fisr), sulla pista del GDS Forte dei Marmi, un ciclo terribile, e affiscinante, di incontri, al termine del quale uscirà probabilmente la classifica finale della regular season. I biancorossi di Michele Achilli, battendo il Monza al termine di un incontro impegnativo ma con poca storia, sono a un solo punto dal bottino messo insieme nella stagione 2021-2022, concluso al settimo posto a 39 punti. Nella straordinaria stagione in corso il Grosseto è solo al secondo posto con 38 punti, con sette giornate per migliorare il suo score. Sulla strada della “Big red machine”, che ha collezionato solo tre sconfitte (meglio ha fatto solo la regina Trissino, con 1) nelle prossime cinque giornate si presenteranno, dopo i versiliesi, anche Trissino (la gara è stata posticipata a domenica pomeriggio), Valdagno, Lodi e Bassano. Tre trasferte e due gare casalinghe che serviranno a delineare la classifica. Le prime sei saltano tra l’altro il primo turno dei playoff e entrano direttamente nei quarti.

Sabato sera a Forte dei Marmi è in programma la prima finale, contro un avversario distante cinque punti, ma deciso a rifarsi sotto, dopo aver perso il duello di Bassano per 3-2.

«Sarà una sfida affascinante – dice l’allenatore dell’Edilfox Michele Achilli - Mercoledì con i ragazzi abbiamo brindato, alla Casa dell’hockey, al secondo posto conquistato. Un momento per scaricare la tensione, perché il calendario non permette di fermarsi. La strada è ancora lunga ma di partita in partita abbiamo sempre più conferme sulla nostra qualità».

«Dovrà essere il Forte dei Marmi a preoccuparsi – aggiunge – Siamo reduci da tre vittorie di fila e nove risultati consecutivi. Contro il Monza, pur stanchi e imprecisi, non abbiamo avuto difficoltà. E’ nostra intenzione proseguire. Sappiamo che non dobbiamo mai abbassare la guardia ma mantenere alta la concentrazione. I versiliesi sono una grande squadra, che ha fatto importanti investimenti. Dovremo fare attenzione, se vogliamo ottenere il decimo risultato utile».

I biancorossi, che vantano il secondo attacco di serie A1, dovranno guardarsi sabato sera soprattutto da Torner e Ambrosio, i bomber della squadra. I ragazzi di Molina dovranno invece trovare la maniera di fermare Pablo Saavedra (salito a 18 reti con una tripletta super), l’incontenibile Mount (15 segnature) e il maghetto Tonchi De Oro (16 reti) e dovranno superare il muro eretto da Mario Rodriguez. Con la bella rete di Serse Cabella, tutti e dieci i grossetani sono andati a segno. Il Cp vive un momento magico, inimmaginabile alla vigilia, e nell’entourage di via Mercurio nessuno ha la minima intenzione di arretrare di un passo.

Achilli ha a disposizione la rosa al completo: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.