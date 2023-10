Il Cp Edilfox gioca bene ma perde con il Tomar in Coppa Campioni

Grosseto: Un bel Circolo Pattinatori s’arrende di misura al quintetto portoghese del Tomar (5-4 il risultato finale) ed esce con una partita d’anticipo dalla prima fase della Champions League. I ragazzi di Michele Achilli sono apparsi comunque trasformati rispetto alla sconfitta nella gara d’esordio contro i francesi. Sorretti a dovere dal portiere Adria Català, che ha compiuto una bella serie di interventi, i grossetani hanno lottato fino alla fine, sempre molto concentrati, e questo lascia ben sperare per i prossimi impegni.



L’inizio di gara è di marca grossetana: Saavedra e compagni creano le maggiori occasioni da rete e Marante è chiamato spesso al lavoro. Nulla può però sulla conclusione centrale di Gaston De Oro servito da Saavedra. Il capitano biancorosso manda alto il 2-0 su un tiro diretto concesso dopo l’espulsione di Almeida. L’Edilfox va comunque vicina al raddoppio in almeno altre due opportunità, prima del pareggio firmato da Marques. La formazione portoghese prova a prendere in mano la gara, ma i guantoni di Català non permettono al quintetto di Lopes di segnare. Ci vuole una prodezza di Martins, al 16’, con una bella giravolta in mezzo all’area, per cambiare nuovamente il punteggio. Català ipnotizza il tiro diretto di Ferruccio e prima della fine del tempo arriva il meritato pareggio di Max Thiel che trasforma una punizione di prima.

Al 2’ della ripresa un gran tiro di Guillerme Silva (il miglior realizzatore dei portoghesi nell’11-0 con il Walsum) dalla distanza sorprende il portiere grossetano e riporta avanti i portoghesi. All’8’ dopo aver commesso il decimo fallo, il Grosseto rischia il quarto gol, ma il cosciale del portiere evita il peggio. Sull’azione, però, i biancorossi rimangono con un uomo meno per un blu a De Oro. All’11’ Almeida mette praticamente la parola fine alla gara con una rete in contropiede. Nel finale di partita si riporta sotto, aumentando la pressione e riuscendo anche segnare il 3-4 con Saavedra che va al tiro servito da Thiel e che segna sulla respinta del portiere. Català para il tiro diretto di Neto, a 3’10 dalla sirena, ma Ferruccio vanifica lo sforzo maremmano superando il portiere con un tiro diretto a 43 secondi dalla fine. L’Edilfox s’avvicina con una punizione di prima trasformata da Tonchi De Oro e per un soffio svanisce il pareggio sul tiro di Cardella, sul quale compie un miracolo Marante. Negli ultimi secondi i grossetani schierano anche il quinto uomo di movimento, ma senza esito.

Oggi alle 14 ultimo impegno per i grossetani a Noisy Le Grand contro la formazione tedesca del Walsum, finalista nella passata Bundesliga.

Edilfox Grosseto-Tomar 4-5

EDILFOX GROSSETO: Català, Sassetti; Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella, Thiel, Cardella. All. Michele Achilli.

TOMAR: Marante, Josè Silva; Guillerme Silva, Almeida, Centeno, Cortez, Neto, Martins, Ferruccio, Marques. All. Nuno Lopes.

ARBITRI: Nuno Melo e Ruben Fernandez.

RETI: nel p.t. al 3’52 De Oro, 9’ Marques, 15’18 Martins, 22’05 Thiel; nel s.t. 1’03 Guillerme Silva, 10’03 Almeida, 21’17 Saavedra, 24’17 Ferruccio, 24’29 De Oro.

NOTE: espulsione temporanea (2’) Almeida nel p.t., De Oro nel s.t.