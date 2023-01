Sport Il CP Edilfox disputerà dal 25 marzo la Final Four di Coppa Italia a Trissino 27 gennaio 2023

Redazione Grosseto: Si disputeranno al “Pala Dante” di Trissino le finali di Coppa Italia, alle quali parteciperà anche il Circolo Pattinatori Grosseto, che si è garantito la sua seconda Final Four della storia di A1, battendo in semifinale i cugini del Galileo Follonica al termine dei tempi supplementari. La decisione è stata presa dal consiglio della Federazione italiana sport rotellistici nella seduta del 26 gennaio 2023. Ritorna quindi la rassegna di Coppa Italia dopo il grande successo dell'edizione 2018-2019 dove a vincere fu il Breganze. Il 25 marzo si terranno le semifinali della Coppa Italia A1, Wasken Lodi-Edilfox Grosseto e Trissino-Ubroker Bassano che saranno precedute dalla finale di Coppa Italia B, Amatori Vercelli contro Pumas Ancora Viareggio. Nella giornata di domenica 26 marzo, si giocheranno la finale di Coppa Italia A2, VenetaLab Breganze contro Rotellistica Camaiore, la Finale di Coppa Italia Femminile, Decom Roller Matera contro Hockey Club Valdagno e la Finale di Coppa Italia A1.



