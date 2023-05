Il Cp Edilfox disputa la semifinale scudetto a Trissino

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox cerca mercoledì sera a Trissino (ore 20,45, diretta streaming sul canale Youtube della Fisr) di riportare la semifinale scudetto sabato sera a Follonica. I ragazzi di Michele Achilli sono con le spalle al muro dopo aver perso le prime due sfide e giocheranno alla morte per vendicare innanzitutto la pesante (solo dal punto di vista numerico) di domenica scorsa per 10-3, dopo essere addirittura passati in vantaggio.



«Abbiamo fatto un gran primo tempo – si rammarica l’allenatore grossetano Michele Achilli - nel quale meritavamo molto di più e per assurdo ci siamo trovati in svantaggio 2-1, dopo aver sbagliato tanti gol e non aver sfruttato tante situazioni che si erano messe a pro nostro. Lo sport è questo: nel secondo tempo siamo entrati male in pista con un black out tremendo, subendo tre-quattro gol in pochi minuti»

In gara2 insomma si è assistito a una gara dai due volti. «Il Trissino – prosegue Achilli - ha patito l’espulsione di Cocco, reagendo al 110 per cento e noi abbiamo calato un po’: i campioni d’Italia, che possono contare su atleti straordinari, ci sono saltati addosso. Purtroppo abbiamo lasciato la testa alla terza partita mentre stavamo giocando e il risultato finale è la prova di quello che è successo».

Il tecnico biancorosso guarda subito avanti, certo delle possibilità di riscatto dei suoi: «I playoff sono questi, ogni partita ha una storia tutta sua. E’ chiaro che aver perso un margine minore avrebbe dato un po’ di fiducia in più, ma niente è perduto. Se affrontiamo per cinquanta minuti la gara di mercoledì come abbiamo affrontato nel primo tempo di domenica e nella prima partita a Follonica, possiamo dar del filo da torcere al Trissino e sperare in un successo. Se molliamo invece è dura, perché il Trissino è una grande squadra».

Achilli si dice insomma fiducia su una grande reazione dei suoi ragazzi, che hanno perso domenica la necessaria lucidità dopo essersi trovati improvvisamente sotto di cinque-sei reti all’inizio della ripresa e anche a causa di qualche errore non sono più rientrati in partita.

Mercoledì sera a Trissino, i campioni d’Italia non avranno Giulio Cocco, squalificato a causa del cartellino rosso rimediato al 5’ di gara2 dopo una steccata nelle gambe a Gaston De Oro. Domenica i veneti hanno saputo supplire all’assenza del miglior giocatore italiano con la rosa lunga, grazie alla bella giornata di Joao Pinto, Malagoli, vedremo se riusciranno a ripetersi.





Al completo il Cp Edilfox, che ha convocato: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Semifinali, la situazione: Trissino-Edilfox Grosseto 2-0 (3-1, 10-3); Wasken Lodi-Gds Forte dei Marmi 0-2 (1-5, 1-4). Mercoledì gara3; sabato ev. gara4 a Grosseto (Follonica) e Forte dei Marmi.