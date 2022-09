Il CP Edilfox a valanga sui Kings Lynn nell'esordio in Champions league

Grosseto: Buona la prima per l’Edilfox Grosseto che, nella gara inaugurale del primo turno di Champions League sul parquet di La Roche Sur Yon, ha maramaldeggiato contro la formazione inglese dei Kings Lynn (13-2). Saavedra e compagni hanno preso da subito in mano la partita e dopo appena tre minuti hanno trovato il vantaggio con Alessandro Franchi, bravo a sfruttare un passaggio di Alex Mount. Scossa dalla rete subita, la compagine inglese ha avanzato il baricentro e al 7’ ha trovato il pari con Norris sui servizio dalla sinistra di Barnes.





L’Edilfox si getta nuovamente in avanti e nel giro di 88 secondi si porta sul 3-1, grazie alle reti dell’argentino Nacevich e di Cabella. L’Edilfox insiste e prova ad allungare con “Tonchi” De Oro (alla settantesima presenza nelle coppe europee), Nacevich e Mount, le cui conclusioni sono state fermate molto bene da Allander. Il portiere del Lynn nulla può invece sul missile dalla destra di German Nacevich a cinque minuti dal riposo. L’azione del Circolo Pattinatori si fa sempre più incalzante. La doppietta di capitan Saavedra e il secondo gol di serata di Ale Franchi ha permesso al Grosseto di andare al riposo sul 7-1. Nella ripresa i maremmani impiegano appena dieci minuti per andare nuovamente a segno con Cabella. Al 3’ arriva anche il gol di Mount, che nel primo tempo ha provato in tutte le maniere la rete contro i connazionali. Il fallo da espulsione di Taylor permette ad Alex di battere Allander con una punizione di prima. Il Cp ormai è padrone assoluto della gara: Mount trova la doppietta personale con una bella incursione centrale. Il Lynn ha onorato fino in fondo l’impegno, realizzando il secondo gol con Futter. Le ultime due reti di questo straordinario inizio di Coppa Campioni sono arrivate grazie a De Ori e Rodriguez. Achilli ha ruotato tutti i dieci i giocatori a disposizione, ricevendo risposte davvero positive da tutto il gruppo.





Il Circolo Pattinatori tornerà in campo sabato alle 18 per misurarsi con la formazione catalana del Finque Prats Lleida, la grande favorita di questo raggruppamento. I risultati: Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto-King’s Lynn 13-2, La Vendéenne-Finque Prats Lleida alle 21. Prossime gare. Sabato: ore 16, King’s Lynn-La Vendéenne, ore 18, Finque Prats Lleida-Edilfox Grosseto; Domenica: ore 14, King’s Lynn-Finque Prats Lleida, ore 16 Edilfox Grosseto-La Vendéenne.

COME SEGUIRE L’EVENTO. Gli appassionati potranno seguire l’andamento delle partite collegandosi con il sito della World Skate Europe: http://wse.sidgad.com. Le sei partite del concentramento che si disputa nel centro sportivo de l’Angelmière a La Roche sur Yon, saranno trasmesse in diretta streaming su europe.worldskate.tv

Edilfox Grosseto-King’s Lynn 13-2

EDILFOX GROSSETO: Menichetti, Sassetti; Rodriguez, Saavedra, Franchi, De Oro, Paghi, Nacevich, Mount, Cabella. All. Michele Achilli.



KING’S LYNN: Allander, Roberts; Joshua Horn, Tucker, Dugdale, Taylor, Barnes, Norris, Coles, Futter. All. Andrew Horn.

ARBITRI: Arnaud Esoli (Fra), Alvaro De la Hera (Spa).

RETI: nel p.t. al 3’02 Franchi (G), 6’55 Norris (L), 9’06 Nacevich (G), 10’34 Cabella (G), 20’01 Nacevich (G), 22’38 Saavedra (G), 23’03 Saavedra (G), 24’46 Franchi (G); nel s.t. al 0’10” Cabella (G), 1’30 Taylor (L), 2’33 Mount (G), 5’50 Cabella (G), 8’11 Mount (G), 11’22 Futter (L), 20’32 De Oro (G), 22’37 Rodriguez (G).



NOTE: espulsione temporanea (2’): Taylor (L, 2) nel s.t.In allegato alcune immagini della gara tra Edilfox e Kings Lynn (foto ufficio comunicazione La Vendéenne); la formazione del Lleida e Jepi Selva, stella dei catalani