Il cordoglio e la preghiera della Chiesa di Grosseto per la morte di Papa Francesco

Grosseto: La Chiesa di Grosseto si unisce con profonda commozione alla Chiesa universale nel rendere omaggio al Santo Padre Papa Francesco, tornato alla Casa del Padre. In questo momento di dolore e di riflessione, il nostro cuore si apre alla gratitudine per il dono che è stato il suo pontificato: un ministero vissuto con instancabile dedizione, umiltà evangelica e amore appassionato per l’umanità, specialmente per i più poveri e dimenticati.

Il Vescovo, il presbiterio, i religiosi e tutte le comunità parrocchiali della nostra Diocesi elevano la loro preghiera al Signore della vita, affinché accolga Papa Francesco nella luce e nella pace del Suo Regno. Il suo esempio di fede, le sue parole di misericordia, i suoi gesti di fraternità restano scolpiti nella memoria del popolo di Dio.

Incoraggiamo tutti i fedeli a unirsi nella preghiera, nelle celebrazioni e nella partecipazione spirituale, perché il Signore Risorto accolga questo suo servo fedele tra le braccia della Sua infinita misericordia, donandogli la gioia eterna che Egli ha promesso a coloro che Lo hanno servito con amore e dedizione.

Il Vescovo Bernardino comunica che Mercoledì 23 aprile, alle ore 18.00, nella Cattedrale di San Lorenzo, presiederà la S. Eucaristia in suffragio del nostro Papa Francesco.