Il cordoglio di Caritas per la morte di Lido Bernardini

Grosseto: La Caritas diocesana ha appreso con dolore della morte di Lido Bernardini, rimasto vittima dell'investimento lungo viale Mascagni avvenuto nella mattinata di ieri.



«Lido – dice don Enzo Capitani, direttore di Caritas diocesana – era stato per molti anni nostro volontario sia alla mensa che in altri settori. Veniva per lo più il fine settimana. Aveva cessato col sopraggiungere della pandemia. In passato aveva offerto il suo servizio anche nel centro di ascolto della Caritas parrocchiale del SS. Crocifisso. Lo ricordiamo con affettuosa gratitudine per il tempo donato e investito in quelle opere di misericordia corporale sulle quali ognuno di noi sarà giudicato al cospetto di Dio. E siamo sicuri che Lido supererà brillantemente “l'esame”. Purtroppo – conclude don Enzo – i due recenti investimenti nei quali hanno perso la vita Lido e Gian Paolo (Paolino) Ciarapica hanno rappresentato entrambi due strappi per Caritas: anche Paolino, infatti, svolgeva servizio volontario nel centro di ascolto a Santa Lucia».