Il cordoglio del vescovo Giovanni e della diocesi per la morte di Gianfranco Luzzetti

Grosseto: Il Vescovo Giovanni, con la Diocesi tutta esprime la sua vicinanza nella preghiera ai familiari di Gianfranco Luzzetti, deceduto questo pomeriggio a 91 anni. “La Diocesi di Grosseto, così come l'intera Città, è debitrice a questo nostro concittadino, che ha amato la sua terra d'origine, pur se ormai viveva a Firenze, al punto da donarle opere di straordinario valore e bellezza per allestire la pinacoteca civica. Verso la nostra Chiesa ha sempre manifestato amabile attenzione ogni qual volta ci siamo rivolti a lui per impreziosire con opere pittoriche di alto valore artistico e simbolico alcune nostre iniziative, a partire dalla Settimana della Bellezza. Luzzetti ci aveva abituati bene, diciamo così, mettendo ogni anno a disposizione del territorio, perchè ne godesse, dipinti che ci hanno aiutati a pregustare la Bellezza che per noi cristiani ha un nome e un volto: Gesù.

Ora preghiamo per lui, perchè la bellezza che qui sulla terra ha ricercato, desiderato, coltivato, curato, sino a farne la ragione della sua lunga e avvincente vicenda umana, possa incontrarla in pienezza, faccia a faccia nel volto del più bello tra i figli dell'uomo.

Ci stringiamo, dunque, con affetto ai parenti, compreso il nostro don Franco Cencioni, che era entrato nel suo contesto familiare dopo che la sorella di Gianfranco aveva sposato suo fratello Renato. E sappiamo quanto affetto intercorreva tra don Cencioni e Luzzetti”.