Attualità Il cordoglio del PCI per la scomparsa di Filippo Andretta 25 agosto 2023

25 agosto 2023 92

92 Stampa

Redazione

Grosseto: La Federazione Provinciale del Partito Comunista Italiano alla famiglia di Filippo Andretta le condoglianze più sentite, ricordando l’impegno di molti anni nel settore sanitario.

Filippo Andretta va ricordato anche per il suo costante e duraturo impegno politico nel Partito Socialista Italiano che perde una figura di riferimento importante per tutto il territorio. Seguici





Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Il cordoglio del PCI per la scomparsa di Filippo Andretta Il cordoglio del PCI per la scomparsa di Filippo Andretta 2023-08-25T08:30:00+02:00 77 it Il cordoglio del PCI per la scomparsa di Filippo Andretta PT1M /media/images/lutto-candela.jpg /media/images/thumbs/x600-lutto-candela.jpg Maremma News Grosseto, Fri, 25 Aug 2023 08:30:00 GMT