Il Conte Max Venturacci a Magliano in Toscana

Magliano in Toscana: Giovedì 11 maggio dalle ore 18,00 a Magliano in Toscana nei locali di via Garibaldi n.3 in occasione della chiusura della campagna elettorale che vede il Comune di Magliano tra quelli in cui ci saranno le elezioni amministrative, sarà presente Il Conte Max Venturacci.



Sarà l’occasione per trascorrere qualche momento di allegria e svago con le canzoni dell’artista maremmano che, recentemente, ha inciso una nuova raccolta uscita su tutte le piattaforme digitali, dal titolo ‘Maremmanità’. Seguirà apericena per tutti.