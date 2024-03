Sport Il Consorzio Maremmano Cave Follonica a Monza per la conferma del terzo posto 9 marzo 2024

Follonica: Il Consorzio Maremmano Cave Follonica sarà impegnato sabato 9 Marzo alle 20.45 nella trasferta di Monza, obiettivo confermare il terzo posto conquistato con la vittoria sul Sarzana di sabato scorso. I ragazzi di Sergio Silva con una vittoria potrebbero staccare proprio il Sarzana attesa dal difficile incontro con la corazzata del Forte dei Marmi. Per il il Follonica indisponibili Mattia Maldini e Oscar Bonarelli faranno parte del gruppo Edoardo Fabbri e Claudio Bracali. Appuntamento quindi alle ore 20.45 sul canale YouTube Fisr Seguici



