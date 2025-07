Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud interviene nel capoluogo maremmano

E’ stato eseguito un intervento di manutenzione ordinaria con la rimozione della vegetazione infestante presente in eccesso sul fosso Beveraggio, che scorre nei pressi del quartiere di Barbanella.

Grosseto: Il Beveraggio è un corso d’acqua molto importante per la città di Grosseto, in quanto raccoglie una parte delle acque meteoriche e necessita di un’attenzione particolare. L’intervento, inserito nel piano delle attività della bonifica, ha rispettato le indicazioni della Regione per la tutela dell’ecosistema toscano.