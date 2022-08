Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud a lavoro per sicurezza a Burano

Grosseto: Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud lavora per la sicurezza della palude di Burano. Sono terminati i lavori di manutenzione ordinaria sul canale collettore Acque Basse di Levante, con la rimozione della vegetazione erbacea presente in eccesso all’interno dell’alveo attivo del canale. L’intervento è stato nelle vicinanze della stazione Chiarone, nel comune di Capalbio.

La vegetazione infestante in eccesso, in caso di eventi atmosferici intensi, produce un rallentamento della corrente e conseguenti esondazioni nelle aree adiacenti, occupate soprattutto da terreni coltivati: oltre al rischio idraulico si può quindi creare un danno economico importante. La palude è fortemente soggetta ad allagamenti, per l’assenza di pendenza, quindi la manutenzione costante del canale da parte di Cb6 è fondamentale per la sicurezza della zona.

I lavori sono stati eseguiti nel rispetto delle prescrizioni della Regione Toscana per la tutela della flora e della fauna.