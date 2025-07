Il Console Generale di Francia a Firenze in visita istituzionale a Grosseto

Il sindaco Vivarelli Colonna: “Lavoriamo per rafforzare il legame tra la nostra città e la Francia, anche attraverso l’arte e la cultura”

Grosseto: “Ho avuto il piacere di accogliere nel mio ufficio in Municipio il Console Generale di Francia a Firenze, Guillaume Rousson, anche Direttore dell’Istituto francese di Firenze, in visita ufficiale a Grosseto. Un incontro cordiale e proficuo, durante il quale abbiamo discusso delle opportunità per sviluppare nuove relazioni tra la nostra città e la Francia, anche alla luce del gemellaggio già in essere con Narbonne. È forte il nostro interesse a rafforzare il dialogo istituzionale e culturale, con l’obiettivo di individuare nuove sinergie nei settori dell’istruzione, dell’arte e della promozione del territorio. Penso, ad esempio, alla possibilità di ospitare artisti francesi per iniziative e festival, o di intraprendere nuovi scambi con realtà urbane affini alla nostra. L’Amministrazione che rappresento è aperta a tutte le occasioni che possano favorire la crescita e l’apertura internazionale di Grosseto”. Così il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, in una nota.