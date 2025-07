Il Consiglio comunale in trasferta al Nuovo cinema Tirreno

All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci saranno l’adozione del Piano strutturale e la variazione al bilancio di previsione

Capalbio: Il Consiglio comunale di Capalbio è stato convocato per lunedì 7 luglio, alle ore 14.30. In via eccezionale, la seduta si svolgerà al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige, al fine di ospitare potenzialmente molte più persone rispetto alla sala consiliare. “Invitiamo i capalbiesi – commenta il sindaco Gianfranco Chelini – a partecipare a una seduta del Consiglio comunale molto importante. Sarà infatti adottato il Piano strutturale, lo strumento che definisce le scelte strategiche di lungo periodo riguardanti l’ambiente, il paesaggio, le infrastrutture e l’organizzazione dei centri urbani e delle aree produttive”.

All’ordine del giorno, tra i vari argomenti, ci saranno la variazione al bilancio di previsione e, appunto, l’adozione del Piano strutturale.

La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Capalbio: https://bit.ly/3TZ3zaY.