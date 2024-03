Attualità Il Consiglio comunale è convocato per venerdì 15 marzo 9 marzo 2024

Grosseto: Il presidente del Consiglio comunale Fausto Turbanti ha convocato l’assemblea per venerdì 15 marzo alle 9.

Prima della trattazione degli argomenti, interverrà brevemente il dr. Pierluciano Mennonna, presidente dell'associazione Donatorinati della Polizia di Stato – sezione Toscana, per presentare l'iniziativa "Dal sangue versato al sangue donato", volta a ricordare gli uomini e le donne caduti in servizio. Di seguito le proposte trattate: Comunicazioni istituzionali Comunicazione verbale seduta 27 febbraio 2024 – presa d'atto Approvazione piano programma 2024-2026 Istituzione "Le Mura" Approvazione bilancio di previsione 2024-2026 Istituzione "Le Mura" Modifica del regolamento comunale per la disciplina degli scarichi di acque reflue o ad esse assimilate in aree non servite da pubblica fognatura Mozione per l'istituzione dei comitati di quartiere, presentato dai consiglieri Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti), Bernardini (Gruppo misto di minoranza) e Gabbrielli (Forza Italia- Ppe) Ordine del giorno per l'abolizione della addizionale Irpef della Regione Toscana introdotta nel bilancio 2024 per il ripianamento del bilancio della sanità, presentato dai consiglieri Pizzuti (Liberali, riformisti e socialisti), Bernardini (Gruppo misto di minoranza) e Gabbrielli (Forza Italia- Ppe) Ordine del giorno su esami universitari sostenuti dagli studenti di "Scienze dell'educazione e della formazione" iscritti al Polo Universitario Grossetano sostenuti presso la sede di Arezzo, presentato dal consigliere Rosini (Pd) Mozione su studio di fattibilità per attivazione servizio scuolabus all'interno della città di Grosseto, presentata dalla consigliera Bernardini (Gruppo misto di minoranza) Come di consueto, i lavori dell’aula potranno essere seguiti anche in diretta streaming sul canale youtube del comune al seguente link: https://www.youtube.com/channel/ucreufpec-v_nkaapcfihgyw Seguici



