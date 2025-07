Attualità Il Consiglio comunale di Scarlino convocato per giovedì 31 luglio 29 luglio 2025

Bilancio, ambiente, sviluppo rurale e promozione enogastronomica tra i temi al centro della seduta consiliare di fine luglio a Scarlino Scarlino: Giovedì 31 luglio 2025 alle ore 9.00, nella sala consiliare di piazza Garibaldi a Scarlino capoluogo, è convocata la prossima seduta del Consiglio comunale. I consiglieri comunali saranno chiamati ad approvare i verbali delle sedute precedenti, per poi affrontare la variazione di assestamento generale di bilancio e la salvaguardia degli equilibri finanziari. Sarà poi discussa l’adozione del nuovo piano di gestione forestale del complesso “Bandite di Scarlino”, che interessa anche i Comuni di Castiglione della Pescaia e Gavorrano. In programma anche l’adesione del Comune di Scarlino al Distretto regionale castanicolo toscano, al Bio Distretto rurale “Colline della Pia” e all’associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano, iniziative che puntano a rafforzare le reti di promozione agroalimentare e culturale locali. Come di consueto, la seduta si concluderà con lo spazio dedicato alle interrogazioni, interpellanze e comunicazioni del sindaco Francesca Travison. Seguici



