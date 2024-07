Il Consiglio comunale di Manciano approva l’assestamento di bilancio

Vicesindaco Bulgarini: «I conti comunali sono in perfetto equilibrio non c’è la necessità di usare risorse straordinarie»



Manciano: Lunedì 29 luglio a Manciano si è riunito il Consiglio comunale. Il punto principale all’ordine del giorno era l’approvazione della salvaguardia degli equilibri e dell’assestamento del bilancio. L’assemblea ha approvato il punto con 7 voti favorevoli, due contrari e un’astensione.

«Come ogni anno entro la fine del mese di luglio occorre effettuare una verifica sugli equilibri di bilancio e sull’eventuale necessità di adottare provvedimenti di salvaguardia degli stessi. Tale verifica ha confermato che il bilancio del Comune di Manciano è in perfetto equilibrio, peraltro senza la necessità di usare risorse “straordinarie” per il pareggio di parte corrente come per esempio oneri di urbanizzazione o alienazioni – ha spiegato il vicesindaco con delega al Bilancio, Roberto Bulgarini –. Inoltre l’avanzo di amministrazione usato sino ad ora è stato applicato esclusivamente alle spese di investimento. I conti sono in totale equilibrio grazie ad una gestione attenta delle risorse che ci rende molto soddisfatti». Da segnalare l’entrata pari a 400mila euro ottenuta con i fondi Pnrr per la trasformazione della scuola materna di Montemerano in asilo nido: il progetto, come confermato dall’assessore ai Lavori pubblici, Marco Galli, sarà pronto in autunno. «I tecnici comunali hanno già effettuato un primo sopralluogo e a breve dovrebbe essere pronto il piano di lavoro», ha affermato Galli. Sono state investite maggiori risorse nella manutenzione delle strade e del patrimonio, e sono stati riscossi circa 18mila euro per gli oneri di urbanizzazione. «Avere un bilancio “in salute” significa poter programmare investimenti e continuare a lavorare per ottenere fondi regionali ed europei utili alla riqualificazione del nostro territorio – spiega Bulgarini –: continueremo a lavorare in questa direzione per il bene della nostra comunità».