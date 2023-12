Il Consiglio comunale di Magliano approva il primo bilancio di previsione

Fusini e Fattorini “L’approvazione entro il 31 dicembre un successo e un obiettivo che ci eravamo imposti per evitare il ricorso alla gestione provvisoria e garantire servizi ai cittadini fin dai primi giorni del nuovo anno”



Magliano in Toscana: Approvato Il primo bilancio di previsione dell’amministrazione Fusini. Si è tenuto infatti ieri, giovedì 21 dicembre, l’ultimo consiglio comunale di Magliano in Toscana dell’anno registrando, appunto l’approvazione del documento. “L’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre – dichiara il vicesindaco Tamara Fattorini – era un obiettivo che ci eravamo imposti di rispettare perché consente di garantire servizi ai cittadini fin dall’inizio del 2024, evitando il ricorso alla gestione provvisoria, che vincola la spesa dell’ente”.

“Questo risultato, che è un successo – aggiunge il sindaco Gabriele Fusini -, è il risultato di un lavoro di sinergia tra l’amministrazione e tra tutti gli uffici dimostrando, una sana collaborazione e l’unità della macchina amministrativa stessa. Un ringraziamento particolare va all’ufficio finanziario che, nonostante le difficoltà iniziali, ha fatto un grande lavoro, consentendo alla giunta di approvare lo schema di bilancio il 15 novembre scorso”.

Il Bilancio di previsione, basato sulle Linee programmatiche della coalizione Magliano 2028 e sul Dup, il documento unico di programmazione, è stato elaborato sulla base di tre elementi fondamentali: “l’assoluta esigenza- prosegue Fattorini - di reperire risorse per erogare i servizi indispensabili ai cittadini, la possibilità di effettuare investimenti sulle opere pubbliche e la necessità di rispondere alle istanze della cittadinanza”.

“Con questo bilancio di previsione – concludono il sindaco e il vicesindaco - puntiamo a continuare gli interventi che abbiamo messo in essere dall’inizio del nostro mandato e a migliorare i livelli quali-quantitativi dei servizi erogati dall’ente, rimandando alla sede dell’approvazione del rendiconto, che dovrà avvenire entro il 30 aprile 2024, le ulteriori scelte di investimento per opere di indirizzo strategico necessarie per il raggiungimento degli obiettivi inseriti dal nostro programma elettorale”.