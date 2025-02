Cronaca Il Consiglio comunale di grosseto esprime la propria vicinanza al Santo Padre 24 febbraio 2025

Grosseto: Papa Francesco, 87 anni, continua a destare preoccupazione per le sue condizioni di salute. Negli ultimi giorni, il Pontefice ha dovuto ridurre i suoi impegni pubblici a causa di un'influenza respiratoria che lo ha debilitato. Tuttavia, il Vaticano ha rassicurato che la situazione è sotto controllo e che il Papa sta seguendo le cure necessarie. Nonostante la stanchezza, Francesco ha mantenuto la sua presenza negli eventi più importanti, pur limitando gli sforzi fisici. Secondo fonti ufficiali, il Santo Padre sta recuperando lentamente, ma la sua agenda resta soggetta a modifiche in base alle sue condizioni di salute. Anche il Consiglio comunale di Grosseto esprime la propria vicinanza al Santo Padre: “In accordo con tutti i capigruppo in Consiglio comunale - commenta il presidente Fausto Turbanti - desideriamo esprimere il più profondo affetto per il Papa, instancabile promotore di pace e di speranza. In questi momenti di apprensione per la sua salute, gli auguriamo una pronta guarigione, rivolgendogli i nostri pensieri e le nostre preghiere”. Seguici



