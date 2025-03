Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia riceve la squadra di Hockey, vincitrice della Coppa Italia

Castiglione della Pescaia: «Oggi abbiamo sul tavolo del Consiglio comunale una coppa, è la coppa della vittoria, la vittoria della Coppa Italia di Serie B di Hockey che per la prima volta va alla nostra squadra e al nostro territorio. Una coppa inaspettata dopo un duro scontro. I nostri ragazzi hanno combattuto per portare a casa questo importante risultato, supportati dai tanti tifosi che li hanno seguiti e sostenuti in ogni momento». Si è aperto con le parole del presidente Isabelle Mariani il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia che ha reso omaggio alla squadra di Hockey, la Blue Factor, campione d'Italia.

«Siamo orgogliosi, tutta la comunità castiglionese è orgogliosa – ha aggiunto la sindaca Elena Nappi – della vostra determinazione, della passione e della grinta che ogni giorno mettete in campo. Siamo fieri di voi, ci avete fatto vivere tante emozioni. Questo deve essere di stimolo per andare avanti e modello per le future generazioni. Vi meritate questo tributo da parte della vostra comunità e questo pubblico riconoscimento».





Il Consiglio comunale è proseguito con l'approvazione dei punti all'ordine del giorno.

Approvate le modifiche al "Regolamento Comunale per la concessione di contributi o vantaggi economici e del patrocinio". Il documento, che va ad abrogare e sostituire il vecchio regolamento del 1997, risponde al bisogno di adeguare le normative alle nuove esigenze del territorio, fornendo indicazioni più formali e chiare sulle procedure e i tempi per richiedere benefici economici. L'intento dell'Amministrazione è sempre stato quello di promuovere e sostenere le iniziative di coloro che sul territorio si impegnano a favorire il benessere della comunità mediante il suo sviluppo sociale, economico, culturale e ricreativo. Il nuovo Regolamento va a disciplinare i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di Castiglione della Pescaia di agevolazioni e contributi economici ad associazioni, istituzioni, enti e soggetti pubblici e privati per la realizzazione di eventi sportivi, scientifici, culturali ed educativi, iniziative in campo ambientale, legate a ricorrenze storiche, civili e religiose della propria comunità. Il sostegno dell’Amministrazione comunale potrà concretizzarsi in contributi economici per iniziative ritenute meritevoli di essere sostenute in quanto coerenti con gli atti di programmazione o di indirizzo dell’Ente; agevolazioni economiche, ossia l'esenzione dal pagamento di tariffe, canoni, tasse comunali o l’applicazione delle stesse in misura ridotta o agevolata; aiuti organizzativi per la fruizione gratuita di prestazioni e servizi, occasionale e temporanea di beni comunali immobili e mobili; interventi in compartecipazione per la realizzazione di iniziative da parte del Comune insieme ad organismi pubblici o privati, assumendone la contitolarità. Rientra nella disciplina generale del Regolamento anche il conferimento del patrocinio, che rappresenta una forma di apprezzamento e adesione simbolica da parte del Comune ad iniziative organizzate da altri soggetti, che abbiano particolare valore sociale, morale, culturale, celebrativo, educativo, sportivo, ambientale od economico, ma non comporta la concessione di alcun contributo in denaro, potrà prevedere agevolazioni economiche, aiuti organizzativi o la temporanea concessione di utilizzo di beni immobili di proprietà dell’Amministrazione comunale.

Approvata anche la modifica al Titolo III del "Regolamento per la gestione e d utilizzazione degli impianti sportivi" relativa alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande. La modifica prevede un ampliamento dell'ambito di applicazione, includendo tra i soggetti ammessi allo svolgimento di manifestazioni in cui è prevista la somministrazione temporanea di bevande e alimenti anche le Associazioni di rievocazione storica con sede nel territorio comunale e iscritte nell'elenco regionale, cio’ e’ utile per sostenere le nostre tradizioni popolari.

Approvata la variazione al Programma Triennale e l’Elenco Annuale dei Lavori Pubblici per gli anni 2025 – 2027. La variazione più importante consente di anticipare al 2025 la "Sistemazione straordinaria del tetto e miglioramento sismico della Biblioteca comunale" già programmata per l’anno 2026. A seguito di proposta alla Regione Toscana è emersa la possibilità di ricevere un finanziamento a fondo perduto per l’anno 2025 su un progetto esecutivo finanziato dalla Stato, cantierabile immediatamente avendo acquisito anche il parere della Soprintendenza, che ha una rilevanza ai fini della sicurezza di uno stabile aperto al pubblico, ora parzialmente limitato. Il progetto esecutivo per la ristrutturazione della Biblioteca comunale, importante luogo di cultura per il territorio castiglionese, prevede una spesa complessiva di 450mila euro, la cui copertura finanziaria sarà per 42.300 euro con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Interno del 07/12/2020, con il contributo per la progettazione per l'anno 2021, e per 407.700 euro con finanziamento della Regione Toscana.