Il Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia celebra lo sport

Castiglione della Pescaia: Si è aperto con un riconoscimento allo sport castiglionese l'ultimo Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia. La sindaca Elena Nappi ha ringraziato il Club Velico e premiato atleti e squadre dell'H.C. Castiglione per i risultati raggiunti nell'anno sportivo 2024/25. E sono stati davvero tanti: dalla Coppa Italia alla conquista della serie A1 per la Blue Factor, alle medaglie del pattinaggio con Alice Seri medaglia di bronzo ai Campionati Italiani FISR e Vanessa De Rosa campionessa italiana nella specialità obbligatori.

«Lo sport a Castiglione della Pescaia ha sempre avuto un'importanza fondamentale – ha dichiarato Elena Nappi – soprattutto negli ultimi 11 anni, da quando siamo diventati "Comune europeo dello sport" ed abbiamo istituito le Giornate Europee dello Sport. Vorrei ringraziare il Club Velico, con il presidente Carlo Pistolesi e Massimo Alboretti, per aver voluto condividere con il Comune e con la cittadinanza questo importante trofeo conquistato nella regata che si è svolta nelle acquee del Santuario dei Cetacei. Castiglione della Pescaia è stato uno dei primi comuni ad entrare, nel 2013, nel Progetto Pelagos e siamo orgogliosi di aver patrocinato questo evento. Ringrazio il Club Velico per gli impegni e gli appuntamenti che realizza con passione e determinazione durante tutto l'arco dell'anno.

Nello sport ci sono annate d'oro e il 2025 è sicuramente l'anno d'oro dell'hockey e del pattinaggio castiglionese. Vorrei ringraziare il presidente dell'HC, Marcello Pericoli, che è l'anima della famiglia Hockey che in questo anno ha dimostrato di gareggiare per la competizione ma soprattutto con il cuore e con l'amore per il proprio territorio. L'hochey è tornato ad essere importante e vorrei ringraziare non soltanto tutto lo staff di dirigenti, tecnici ed atleti ma anche le famiglie che accompagnano e sostengono in ogni occasione i nostri ragazzi che mai come in questa ultima stagione hanno raggiunto importanti traguardi e gli sponsor che sostengono le nostre attività giovanili sportive. Oggi siamo orgogliosi di questa folta rappresentanza dell'hockey castiglionese che vogliamo ringraziare e premiare per l'impegno e i successi ottenuti».

La seduta consiliare è proseguita con l'approvazione di importanti delibere.

Approvata la convenzione tra Comune e Acquedotto del Fiora che ha lo scopo di regolamentare gli aspetti tecnici ed economici che riguardano la realizzazione di una nuova condotta fognaria in località Poggio d'oro, che servirà le utenze di Via degli Olivi, Via dei Lecci e Via delle Querce. L'intervento va a risolvere una situazione di alta fragilità ambientale e disagio per i residenti della zona. L'intervento, con un preventivo di spesa di oltre 400mila euro, sarà effettuato direttamente da AdF che si è fatto carico della progettazione; il Comune interverrà per abbattere le quote dei privati con 200 mila euro.

Approvata la proposta di modifica al Regolamento di disciplina, organizzazione e svolgimento delle funzioni comunali in materia di commercio su aree pubbliche che riguarda l'ampliamento e l'adeguamento di due stalli di rivenditori ambulanti in Piazza del Mercato. Sulla questione era aperto un contenzioso da oltre 15 anni, con l'accordo sottoscritto tre anni fa con l'Agenzia del Demanio il Comune è diventato proprietario del terreno ed oggi con l'approvazione della modifica al regolamento potrà dar seguito alla regolarizzazione delle concessioni di due attività imprenditoriali castiglionesi.

