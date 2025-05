Il Consiglio Comunale approva le tariffe Tari 2025

Gli aumenti stabiliti dal Pef mitigati grazie al recupero dell’evasione fiscale

Cecina: Il Consiglio Comunale ha approvato nel corso dell’ultima seduta le tariffe Tari del 2025, sulle basi delle quali sarà calcolata la terza e ultima rata con scadenza al 2 dicembre. E’ in scadenza oggi il primo dei due acconti, calcolati sulla base delle tariffe 2024, mentre il secondo dovrà essere versato entro il 31 luglio.

“Il Pef, iano Economico Finanziario TARI, che ha validità di due anni è stato approvato dalla commissaria straordinaria e prevedeva aumenti spalmati sul 2024 e sul 2025 - spiega l’assessora al Bilancio Elena Benedetti -. L’approvazione del Pef era un atto dovuto, un adeguamento alle tariffe dell’Ato che prevedevano un aumento che ha riguardato tutti i comuni per coprire l’incremento dei costi del servizio legato al 2022, alle impennate del costo dell’energia e del carburante. Di fatto anche per il 2025 era previsto dal Pef un aumento del 9,4%. Noi abbiamo lavorato per ridurlo e siamo riusciti a contenerlo tra il 5 e il 7% in base alle tipologia di utenza”.

Il contenimento dell’aumento è stato possibile, come ha illustrato l’assessora in Consiglio Comunale, grazie a un importante e costante lavoro di recupero dell’evasione. Il Comune ha infatti recuperato 335mila euro, utilizzate per abbattere l’aumento. Ma l’intervento di contrasto all’evasione prosegue. “Nel 2024 siamo riusciti a recuperare quasi 650mila euro e questi potranno essere utilizzati sulle tariffe del 2026, come previsto da legge. La lotta all’evasione è un atto doveroso e di equità, permette di aumentare la base imponibile e di distribuire il costo del servizio su tutti coloro che ne usufruiscono”.

L’approvazione delle tariffe Tari è stata anche l’occasione per illustrare le novità previste nel servizio di raccolta dei rifiuti come le stazioni ecomobili per il periodo estivo a Marina, le tessere per gli ecopoint dedicati ai proprietari di seconde case che soggiornano per brevi periodi e non hanno modo di conferire secondo il calendario del porta a porta, e la realizzazione dell’isola ecologica a San Pietro in Palazzi. “Solo nei primi tre mesi dell’anno abbiamo registrato un aumento della percentuale di raccolta differenziata, passata dal 65 al 69 per cento - fa notare - l’assessore all’Ambiente Alessandro Bechini - e per questo ringraziamo i cittadini che con il loro impegno e la loro attenzione sono un anello fondamentale della catena. L’obiettivo è migliorare la qualità dei rifiuti differenziati e ridurre la quantità del RUR, l’indifferenziato. Si tratta di una questione ambientale, di decoro, ma anche economica: conferire il rifiuto non differenziato in discarica costa 155 euro a tonnellata, noi ne conferiamo circa 7mila tonnellate e questo ha ovviamente un impatto sul costo del servizio e quindi sulle tariffe. Prima dell’introduzione della raccolta porta a porta producevamo quasi 11mila tonnellate di indifferenziato, una riduzione del 35 per cento che ha significato anche una riduzione della spesa per il conferimento in discarica”.

I DATI

I costi di smaltimento e trattamento dal 2021 al 2024 sono calati del 30%, pari a oltre 680mial euro, mentre i ricavi da vendita dei rifiuti provenienti da raccolta differenziata sono aumentati dal 2021 al 2024 del 74%, con un incremento solo negli ultimi due anni di 150mila euro dalla vendita del materiale differenziato raccolto che porta il netto del "guadagno" a 850 mila euro. “Un risparmio che contribuirà all’abbassamento della Tari una volta che avremo assorbito i costi dell’avvio del servizio di raccolta porta a porta, che resta, come dimostrano i risultati e tutti gli studi, l’unica modalità che consente di avere un’alta percentuale di raccolta differenziata e di qualità, tale quindi da rappresentare un possibile guadagno”.