Il consigliere comunale Antonio Papini aderisce a Fratelli d’Italia

Il partito della Meloni aumenta la squadra in riva alla Laguna



Orbetello: Adesso è ufficiale il consigliere comunale Antonio Papini, eletto nell’ultima tornata amministrativa nella lista di centrodestra che appoggiava il sindaco Andrea Casamenti, aderisce a Fratelli d’Italia entrando così a far parte anche del gruppo consiliare orbetellano, già composto dall’assessore all’ambiente Luca Minucci e al capogruppo Ivan Poccia. Ad annunciarlo sono il coordinatore regionale FDI Toscana, Fabrizio Rossi, il presidente del circolo FDI Orbetello, Giampiero Joime, l’assessore comunale e dirigente provinciale di FDI-Grosseto Luca Minucci e il capogruppo di FDI in consiglio comunale Ivan Poccia.

“Sono sempre stato un uomo di centrodestra, - commenta Antonio Papini - ed è da tempo che avevo maturato questa decisione di aderire a Fratelli d’Italia, e adesso è arrivato il momento. Le idee portate avanti dal partito di Giorgia Meloni, non solo in Italia, ma anche nel nostro comune, si rispecchiano in quanto pensavo da tempo. Quindi, con entusiasmo ho aderito a FDI, convinto che tramite questa mia scelta, oltre che rafforzare il gruppo consiliare di FDI Orbetello, potrò portare avanti le istanze dei cittadini lagunari e dare maggiore apporto al partito”.

“Siamo felici e al contempo orgogliosi della decisione di Antonio Papini di aderire al nostro partito, - commentano dal circolo di Fratelli d’Italia Orbetello. - Accogliamo Antonio con grande entusiasmo, in quanto sappiamo che persona preparata, che saprà aggiungere il suo prezioso apporto al percorso e all’attività politica ed amministrativa del nostro territorio”.

Nella foto Antonio Papini al centro con consigliere comunale Ivan Poccia e l'assessore Luca Minucci