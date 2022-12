Il Concerto di Natale degli allievi dell’Istituto musicale comunale “Giannetti”

Venerdì 23 dicembre per la prima volta nella Chiesa dei Bigi l'esibizione dei giovanissimi talenti della scuola



Grosseto: Gli allievi dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” di Fondazione Grosseto Cultura si esibiscono nel tradizionale “Concerto di Natale”. L’appuntamento è per venerdì 23 dicembre per la prima volta nella Chiesa dei Bigi al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio a partire dalle ore 16 (ingresso libero). Ecco tutti i giovani musicisti che avranno l'occasione di mostrare in pubblico il loro talento in un concerto all'insegna dei grandi classici, con l'accompagnamento al pianoforte di Ettore Candela. Per il corso di sassofono e clarinetto del docente Davide Vallini: Leonardo Biagini Gori Martini (sax); per il corso di violino di Claudio Cavalieri: Andrea Bruno; per il corso di chitarra di Alessandro Benedettelli: Matteo Greco; per il corso di violino di Ivan Calò: Fausto Spadi; per il corso di pianoforte di Diego Benocci: Francesco Nacucchi e Riccardo Abruzzese; per il corso di pianoforte della docente Eloisa Romeo: Anthea Baldi, Marco Fatarella e Fanny Giallaurita; per il corso di canto di Sandra Biagioni: Andrea Oesterer; per il corso di pianoforte di Laura Menchini: Michelangelo Gubinelli e Andrea Rossi; per il corso di flauto della professoressa Daniela Bilotti: Rachele Corridori; per il corso di pianoforte dei professori Laura Fabbiani e Giuliano Schiano: Gabriele Mazzantini Alberti, Camilla Franci, Gabriele Caldarelli, Dario Dentamaro, Carlotta Anna Denevi, Francesco Pilici e Matilde Volpe.

Dopo le esibizioni dei musicisti la giornata proseguirà alle 18 con il concerto del Coro InCantus diretto dalla docente Sandra Biagioni con musiche di Schubert, Beethoven, Mozart e altri grandi classici, accompagnati da Diego Benocci al pianoforte e da Rachele Corridori al flauto. L’evento musicale si chiuderà con l’esibizione dell’Orchestra giovanile “La Bizzarre” diretta dalla docente professoressa Laura Bianchi con una piccola fantasia natalizia.

«Anche quest’anno la nostra scuola ospita un gran numero di allievi – dice Antonio Di Cristofano, direttore dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” – e il concerto di Natale, ormai una tradizione, è un’occasione per fare festa tutti insieme ammirando il grande talento dei nostri giovani musicisti, che proseguono la loro formazione sotto la guida dei docenti. E farsi gli auguri in musica è sempre il modo più bello di celebrare la festa più bella dell’anno».