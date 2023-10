Il Conad sostiene la stagione teatrale a Grosseto

Grosseto: Anche quest’anno i supermercati Conad di Grosseto sostengono la cultura, attraverso una convenzione con il Comune di Grosseto, garantendo lo sconto per i possessori di “Conad Carta Insieme” sull'acquisto degli abbonamenti e dei biglietti degli spettacoli inseriti nel cartellone della stagione teatrale 2023-2024.



“Nel lungo solco della collaborazione tra Conad e Comune di Grosseto rientra il rinnovo di questa convenzione – spiega Paolo degli Innocenti, presidente e socio di Clodia Commerciale srl, la società proprietaria dei negozi Conad di Grosseto – attraverso la quale vogliamo incentivare tra i nostri clienti la partecipazione alla stagione teatrale, riconoscendo l’importanza che riveste questa proposta nell’ambito dell'offerta culturale cittadina. Ma l'impegno di Conad a sostegno della cultura e degli eventi in città non si ferma qui: anche quest'anno abbiamo previsto un ulteriore contributo di 5mila euro al Comune per le manifestazioni del periodo natalizio.”

“Conad si dimostra ancora una volta vicina al territorio con un contributo concreto alla crescita culturale dei nostri cittadini – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti -. Una sinergia che negli anni è andata sempre più rafforzandosi e che ha portato allo sviluppo di numerose progettualità nell'interesse comune di essere vicini ai bisogni della comunità”.