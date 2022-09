Il Comune quest’anno garantisce il servizio mensa già dal 26 settembre

Grosseto: Il Comune di Grosseto, grazie all’intervento congiunto dell’assessorato all’Istruzione e dell’assessorato al Bilancio, con l’obiettivo di venire incontro il più possibile alle esigenze delle famiglie, ha previsto le risorse in grado di garantire la possibilità, per le scuole interessate, di avviare il servizio mensa per gli studenti già a partire dal 26 settembre 2022, in anticipo rispetto agli anni precedenti.



(foto di repertorio)