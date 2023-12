Cultura Il Comune in collaborazione con il liceo Rosmini per Teatro della scuola – premio città di Grosseto 4 dicembre 2023

Grosseto: Il 20, 21 e 22 dicembre 2023 gli Industri saranno la location della Rassegna "Teatro della Scuola", giunta con orgoglio alla sua 25^ edizione. Questa iniziativa nasce infatti negli anni '80 a Grosseto, grazie all'intraprendenza di un gruppo di insegnanti animati dalla convinzione nel valore formativo della drammatizzazione. Attraverso il passare degli anni, questa iniziativa ha saputo conquistare sempre maggiore consenso, suscitando l'interesse delle scuole nell'intera provincia grossetana. Oggi, la rassegna abbraccia un pubblico variegato, coinvolgendo bambini, ragazzi, insegnanti, formatori teatrali e famiglie, con numeri che attestano la sua rilevanza.

Il teatro diventa così uno strumento prezioso per i giovani partecipanti, offrendo opportunità per la crescita personale e la promozione culturale. La rassegna si presenta come un palcoscenico dove si intrecciano esperienze uniche, apportando un contributo significativo al percorso educativo e formativo dei partecipanti. "Siamo entusiasti – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore alla Cultura Luca Agresti – di questa rassegna che si svolge ogni anno. È un evento che coinvolge attivamente le scuole dove gli studenti hanno l'opportunità di mettere in scena brevi spettacoli, evidenziando il risultato di un impegno congiunto tra insegnanti e formatori teatrali. Questa collaborazione promuove l'espressione artistica e creativa degli studenti, ma contribuisce anche a consolidare legami all'interno della comunità educativa. Il progetto, che gode del patrocinio del Comune e della coorganizzazione da parte della nostra Amministrazione, si inserisce in una visione più ampia di valorizzazione della cultura e dell'educazione".



