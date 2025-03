Il Comune di Sorano incontra i cittadini

La giunta comunale incontra i cittadini in una serie di appuntamenti dislocati su tutto il territorio.

Sorano: Si tratta di un’importante occasione di confronto diretto con la Giunta comunale per discutere tematiche di interesse locale, raccogliere segnalazioni e condividere progetti futuri per il territorio.

I primi incontri pubblici con la cittadinanza saranno nel mese di marzo: successivamente saranno organizzati altri appuntamenti che saranno comunicati alla cittadinanza.

Si inizia martedì 12 marzo a Montevitozzo, al “Dopo lavoro”, alle ore 20.30. Il secondo appuntamento è previsto per giovedì 14 marzo a San Giovanni nella sala comunale, sempre alle ore 20.30. L’ultimo incontro mensile si svolgerà venerdì 22 marzo a Sorano nel Teatrino della Fortezza alle ore 17.00. L’iniziativa nasce dalla volontà dell’Amministrazione di garantire un dialogo aperto e costruttivo con la popolazione, ascoltando le sue esigenze e illustrando le attività in corso e i progetti futuri per il Comune.

«Questi incontri – dichiara il sindaco Ugo Lotti – rappresentano un momento fondamentale per rafforzare il dialogo con i cittadini e raccogliere direttamente da loro suggerimenti e proposte per migliorare il nostro territorio. Vogliamo costruire insieme il futuro di Sorano, puntando sulla partecipazione e sulla condivisione di idee».

L’Amministrazione invita tutti i cittadini a partecipare per contribuire con idee e proposte alla crescita e allo sviluppo della comunità.