Il Comune di Scarlino scrive ad AdF: “Servono risposte e interventi immediati sui disservizi idrici”

Il sindaco Travison: “Due giorni senza acqua, cittadini e attività lasciati soli. Pretendiamo chiarezza e rispetto”

Scarlino: La mancanza di acqua nei giorni scorsi ha messo in difficoltà i residenti, in particolare gli anziani, e le attività economiche e turistiche del territorio di Scarlino. Per questo motivo il Comune di Scarlino ha inviato una comunicazione ufficiale all’Acquedotto del Fiora, alla Prefettura di Grosseto e all’Autorità Idrica Toscana per segnalare quanto accaduto il 30 e 31 luglio scorsi a Scarlino Scalo e in località Le Case e Bizzarri.

«Sono stati due giorni difficili, in cui le esigenze delle persone non sono state prese in considerazione – dichiara la sindaca Francesca Travison –. Nessuna comunicazione preventiva, nessuna informazione in tempo reale. Siamo profondamente rammaricati: il Comune è stato costretto a rincorrere telefonicamente i responsabili del servizio per avere spiegazioni, mentre cittadini e operatori economici restavano senz’acqua».

A peggiorare la situazione, la mancata tempestività nel servizio sostitutivo: l’autobotte che doveva arrivare per le 18.00 del 30 luglio è arrivata solo dopo le 23.00, quando i disagi duravano da ore. «Questo è il segno evidente di una rete idrica datata che richiede manutenzioni continue – continua Travison –. E non è solo un problema tecnico: è una questione di rispetto verso una comunità intera».

Il Comune ha chiesto un incontro urgente con i vertici di AdF, per chiarire quanto accaduto e definire un piano di interventi urgenti entro il 31 dicembre 2025, oltre a un programma triennale per la manutenzione della rete. Tra le richieste anche l’attivazione di un sistema di comunicazione efficace con la cittadinanza.

«Non vogliamo scontri, ma collaborare nel rispetto dei ruoli – conclude il sindaco –, anche perché i cittadini hanno come punto di riferimento l’Amministrazione comunale che in questi casi si trova tempestata di messaggi nonostante non abbia potere di intervento.

Il nostro unico obiettivo è tutelare i cittadini di Scarlino, soprattutto i più fragili, e proteggere l’immagine e l’economia del nostro territorio. Ci aspettiamo risposte puntuali e impegni concreti, nell’interesse di tutti».