Il Comune di Scarlino rafforza il suo impegno per l’agricoltura e le tradizioni locali

Adesione al Distretto castanicolo toscano, al Bio Distretto “Colline della Pia” e all’associazione per la tutela del tortello maremmano

Scarlino: Il Comune di Scarlino prosegue il suo percorso a sostegno dello sviluppo rurale, della valorizzazione delle eccellenze agroalimentari e della tutela delle tradizioni gastronomiche locali. Il Consiglio comunale ha approvato ad unanimità l’adesione a tre importanti realtà: il Distretto castanicolo della Toscana, il Bio Distretto rurale “Colline della Pia” e l’associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano.

«Si tratta di scelte strategiche – commenta Giorgio Maestrini, assessore all’Agricoltura – che permettono a Scarlino di inserirsi in reti virtuose di promozione e sostegno all’agricoltura locale. Il Distretto castanicolo toscano rappresenta un'opportunità per valorizzare la filiera della castanicoltura, fondamentale per le nostre aree collinari e per il mantenimento del paesaggio rurale. Con il Bio Distretto "Colline della Pia", invece, abbracciamo un modello di agricoltura sostenibile che punta sulla qualità, sulla tutela ambientale e sulla collaborazione tra enti pubblici e privati».

A rafforzare l’identità culturale e gastronomica del territorio arriva anche l’adesione del Comune all’associazione per la tutela e la promozione del tortello maremmano, piatto simbolo della cucina locale.

«Il tortello maremmano è un patrimonio della nostra tradizione – sottolinea Silvia Travison, assessore al Turismo – e con questa adesione vogliamo contribuire alla sua valorizzazione, promuovendolo come prodotto identitario del nostro territorio, anche attraverso eventi e progetti che ne raccontino la storia e ne sostengano la qualità».

NELLA FOTO: assessore Maestrini, sindaco Travison e presidente Bio distretto Colline della Pia, Adriano Baiguini