Il Comune di Scarlino lancia il contest sui presepi

L’Amministrazione comunale invita i cittadini a inviare le foto dei propri presepi: le immagini saranno pubblicate sul profilo Facebook dell’ente



Scarlino: Un contest sui presepi per coinvolgere gli scarlinesi nella celebrazione del Natale. «Quest’anno – dicono dalla giunta comunale – si festeggiano gli 800 anni dalla nascita del primo presepe: abbiamo pensato di coinvolgere tutta la comunità invitando gli scarlinesi a fotografare il loro presepe e ad inviarci l’immagine. Le foto saranno pubblicate sul profilo Facebook del Comune di Scarlino e il presepe che otterrà più like riceverà un riconoscimento dall’Amministrazione comunale. Si tratta di un modo divertente per festeggiare insieme la festività natalizie: ogni cittadino potrà partecipare e vedere il suo presepe sul profilo dell’ente».

Ed ecco come fare: l’immagine del proprio presepe dovrà essere inviata alla mail comunicazione@comune.scarlino.gr.it o tramite Facebook (con un messaggio al profilo Comune di Scarlino) entro la mezzanotte di sabato 23 dicembre. Le immagini saranno pubblicate domenica 24 dicembre: da quel momento tutti potranno scegliere il loro presepe preferito con un like. Sarà possibile “votare” fino a sabato 6 gennaio. Il giorno dopo, sempre attraverso la pagina Facebook del Comune di Scarlino, sarà pubblicata la foto del presepe vincitore del contest.

«Abbiamo pensato di utilizzare il social così da estendere l’iniziativa a tutti i residenti di Scarlino – continuano dalla giunta comunale –. Invitiamo tutti coloro che hanno fatto o faranno il presepe a scattare una foto e ad inviarcela. Stiamo anche lavorando con l’associazione Pro Scarlino per regalare alla comunità un evento molto speciale, sempre dedicato al presepe e sempre nell’ottica di unire tutti gli scarlinesi durante le feste».