Il Comune di Scarlino entra ufficialmente nel distretto castanicolo regionale

Firmato in Regione l’atto di adesione che sigla l’ingresso nella rete regionale toscana

Scarlino: Il Comune di Scarlino ha sottoscritto lunedì 1 settembre, in Regione Toscana l’atto di adesione che sancisce l’ingresso ufficiale nel distretto castanicolo regionale.

Il distretto è nato con l’obiettivo di valorizzare e tutelare la filiera della castagna, promuovendo attività economiche, culturali e turistiche legate alla produzione e alla trasformazione del frutto. Con l’ingresso del Comune di Scarlino, il progetto si arricchisce di un nuovo territorio che porta con sé tradizioni e risorse legate alla castanicoltura.



