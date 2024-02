Il Comune di Scarlino aggiorna l’elenco delle associazioni

Entro il 22 marzo sarà possibile presentare domanda per iscriversi al registro comunale



Scarlino: Il Comune di Scarlino ha aperto i termini per l’aggiornamento dell’elenco comunale delle associazioni. I gruppi interessati potranno presentare le domande per la nuova iscrizione o per confermarla entro venerdì 22 marzo.

Le richieste dovranno essere inviate via pec al Comune di Scarlino (comunediscarlino.protocollo@legalmail.it) oppure via fax al numero 0566 37401 o con consegna all’ufficio Protocollo.

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’avviso pubblicato all’Albo pretorio online del Comune di Scarlino.