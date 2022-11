Il Comune di Roccastrada presenta “Il sentiero di Natale”

Un percorso natalizio realizzato con dipinti a tema sulle rotoballe. Opere di Dario Vella



Roccastrada: A partire da oggi, l’artista Dario Vella dipingerà con simboli a tema natalizio, una dozzina di rotoballe che sono state posizionate in vari punti strategici dell’abitato di Roccastrada. E’ questa la scelta che ha compiuto l’Amministrazione Comunale per l’animazione del capoluogo nel periodo natalizio, che si va ad affiancare alle tradizionali iniziative che verranno messe in campo dalla Pro Loco Roccastrada a partire dall’8 dicembre.

L’allestimento e la dislocazione delle rotoballe nelle vie del paese costituirà una curiosa attrazione per bambini ed adulti che potranno così visitare il centro abitato percorrendo un percorso a tema natalizio con insolite ed originali decorazioni. L’inaugurazione del percorso pedonale tra le rotoballe di Natale avverrà, in collaborazione con la Pro Loco Roccastrada il giorno 11 dicembre nell’occasione della passeggiata con i cani di Babbo Natale, il cui itinerario si svilupperà proprio attraverso le opere pittoriche realizzate dall’artista Dario Vella .

“Sicuramente queste insolite decorazioni che abbiamo pensato per il Natale a Roccastrada – queste le parole dell’assessore Emiliano Rabazzi – sono piuttosto anticonvenzionali, ma riteniamo che possano costituire un’interessante attrazione per la collettività. Auspichiamo che questo allestimento possa stimolare la curiosità di bambini ed adulti che potranno visitare Roccastrada nel periodo natalizio per scoprire questo percorso per le vie del paese con la speranza che quest’idea venga accolta con curiosità ed entusiasmo dalla popolazione, così da costituire un precedente che negli anni possa stimolare nuove idee altrettanto originali”.

“Il “sentiero di Natale”, un percorso natalizio realizzato a tema sulle rotoballe – queste le parole dell’artista Dario Vella -, nasce dall’idea dell’Assessore Emiliano Rabazzi che mi ha contattato per realizzare queste insolite decorazioni. Ho pensato così di centrare il tema del Natale cercando di dare un ulteriore tocco bucolico rappresentando oltre alle classiche icone natalizie, anche tutta una serie di personaggi con le sembianze degli animali che abitano il nostro territorio antropomorficizzandone gli atteggiamenti. Lo scopo è naturalmente quello di decorare ma allo stesso tempo di creare uno scorcio fantastico a tema con la cittadina di Roccastrada e la sua natura”.

Chi è Dario Vella: è un’artista nato a Piombino nel 1979 che, fin dagli anni novanta con l’approccio ai primi graffiti getta le basi della sua carriera artistica. Per molti anni utilizza la bomboletta spray, realizzando grandi opere murarie, eseguite perlopiù con il suo gruppo di amici che condividono la passione per il writing e la street art in genere. Contemporaneamente alla passione per il writing porta avanti studi pittorici e grafici creando con il passare del tempo, una personale maturità artistica e una visione molto concreta dell’arte rispetto alla sua naturale concezione. Ad oggi lavora in proprio nel campo dell’arte occupandosi di riqualificazioni urbane andando a operare su superfici degradate, partendo dall’esigenza del committente (sia pubblico che privato), realizza con spray e vernici giganteschi murales, rielaborando con allegorie e composizioni grafiche i temi e i messaggi da proporre. La sua produzione artistica si sviluppa sui più svariati supporti e con le più disparate tecniche non ponendo mai limite alla sua ampia versatilità e cercando innovazioni continue. Dario Vella aveva già lavorato e collaborato in passato con il Comune di Roccastrada, nello specifico per la realizzazione di un murales in ricordo di Luciano Bianciardi, che tuttora campeggia sulla parete dell’ex cinema di Ribolla e per la decorazione della “panchina rossa” nel capoluogo in collaborazione con la Commissione Parità e Pari Opportunità.