Il Comune di Orbetello sostiene il diritto allo studio: oltre 48mila euro agli istituti comprensivi

Il contributo servirà ad ampliare l'offerta formativa e a comprare materiali per gli studenti



Orbetello: Il Comune di Orbetello ha deliberato oltre 48mila euro di contributo agli Istituti comprensivi del territorio per sostenere il diritto allo studio e per sostenere le scuole nelle spese del materiale didattico dedicato agli studenti.





Ampliamento formativo e acquisto di beni che vanno dalla cancelleria al materiale utile all'igiene dei ragazzi, a questo sono finalizzati i contributi deliberati nelle scorse settimane dalla giunta lagunare a favore degli Istituti comprensivi Don Milani di Orbetello e Civinini di Albinia.

Al Don Milani sono stati destinati 24.510,23 euro per progetti finalizzati all'ampliamento e al miglioramento dell'attività didattica e 3.500 euro per l'acquisto di beni di facile consumo, analoghe finalità per i contributi destinati al Civinini che, nell'ordine, ammontano a 17.128,19 per i progetti e 3.500 per l'acquisto di materiali.

Un totale di 48.638,42 euro investiti per la qualità dell'istruzione di competenza comunale che interessa circa 1200 ragazzi dai 3 ai 14 anni: «Da parte nostra – sottolinea il vicesindaco con delega alla pubblica istruzione, Chiara Piccini – cerchiamo di fare il massimo per sostenere sotto ogni aspetto le scuole di nostra competenza al fine di mantere un alto livello di qualità dal punto di vista formativo senza trascurare il benessere dei ragazzi».