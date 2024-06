Il Comune di Orbetello nominato nel comitato creditori per la Peschereccia

Orbetello: Il Tribunale di Grosseto ha nominato il Comune di Orbetello nel Comitato dei Creditori nella procedura di liquidazione giudiziale della società cooperativa Pescatori La Peschereccia, aperta qualche settimana fa dallo stesso Tribunale di Grosseto. Nella riunione dei giorni scorsi il Comune è poi stato votato come Presidente del Comitato dei Creditori. Su proposta del Sindaco Andrea Casamenti la giunta di Orbetello ha indicato come rappresentante fisico del Comune nel Comitato l'Assessore al Patrimonio e Urbanistica Luca Teglia.



Teglia, pur nell’estrema difficoltà e complessità della situazione, ha fatto presente "l’importanza di tutelare i posti di lavoro garantendo come Comune la massima collaborazione a trovare un percorso per chiudere con soddisfazione reciproca le questioni giuridiche in corso con la solita disponibilità dimostrata in questi anni dall’amministrazione comunale nei confronti di Cooperativa La Peschereccia e Opl".

Il Comitato dei creditori è investito del compito fondamentale di:

vigilare sull'operato del curatore;

autorizzare gli atti del curatore;

esprimere pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del Tribunale o del Giudice delegato