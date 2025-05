Il Comune di Monterotondo Marittimo investe nella sostenibilità: installata una nuova ecoisola per il conferimento dei piccoli RAEE

Monterotondo Marittimo: Il Comune di Monterotondo Marittimo ha acquistato e installato una nuova ecoisola per la raccolta dei piccoli RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), uno strumento innovativo e sostenibile che permetterà ai cittadini di conferire in modo corretto e sicuro i piccoli rifiuti elettronici.

L’ecoisola è già operativa e si trova davanti all’ingresso della Coop in via Garibaldi, in una posizione centrale e facilmente accessibile a tutta la cittadinanza.

All’interno dell’ecoisola è possibile depositare piccoli elettrodomestici come asciugacapelli, frullatori, ferri da stiro, minipimer, e apparecchiature elettroniche come cellulari, tablet, tastiere, mouse, computer portatili, piccole stampanti, fotocamere e simili.

«Con questo nuovo servizio – dichiara il Sindaco Giacomo Termine – continuiamo a investire in azioni concrete per una gestione più responsabile dei rifiuti e per una maggiore tutela dell’ambiente. Invitiamo tutti i cittadini a utilizzare l’ecoisola nel rispetto delle regole, contribuendo a rendere Monterotondo Marittimo un Comune sempre più attento alla sostenibilità.»

Oltre a ricordare l’importanza di non abbandonare i rifiuti al di fuori dell’ecoisola e di conferire solo i materiali indicati, il Comune e Sei Toscana informano che è possibile conferire questa tipologia di rifiuti anche al centro di raccolta in località Carboli, aperto tutti i mercoledì e sabato dalle 9 alle 13. È inoltre disponibile anche il servizio gratuito di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti, prenotabile tramite il numero verde 800127484, sul sito www.seitoscana.it o tramite l’app Iren Ambiente.