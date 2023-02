Il Comune di Montefiascone adotta il regolamento della Consulta comunale

Montefiascone: “Siamo uno dei primi Comuni della Provincia ad adottare in maniera strutturata un organo importante per la realtà agricola come il regolamento della Consulta comunale”. Ad annunciarlo la Sindaca di Montefiascone Giulia De Santis.

“Promuovere manifestazioni e mostre volte allo sviluppo dell’agricoltura - sottolinea -, con attenzione anche al comparto biologico. Partecipare all’organizzazione di eventi, in altre Città d’Italiaed all’estero inerenti al settore agricolo. Collaborare con l’Amministrazione Comunale nel coordinare le attività di diversi assessorati che trattino temi riguardanti l’attività agricola. Queste alcune delle competenze della Consulta Comunale per l’Agricoltura, il cui regolamento è stato approvato nel Consiglio Comunale. La Consulta per l’Agricoltura ha durata pari a quella del Consiglio Comunale e si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte all’anno. Al suo interno possono essere istituite delle Commissioni con l’obiettivo di studiare ed approfondire eventuali criticità, dando seguito alle corrispettive soluzioni. Nasce così un gruppo di lavoro, formato dai rappresentanti delle Associazioni di Categoria e delegati delle maggiori cooperative del nostro territorio, che avrà il compito di raccogliere proposte sul comparto agricolo e sulle sue eccellenze, collaborando con le realtà della cooperazione e del mondo rurale con l’obiettivo di portare avanti le loro istanze territoriali in modo che il Consiglio Comunale possa vagliarle ed accoglierle in caso di valutazione positiva.

Per la Nostra realtà è molto importante fornirci di questo metodo di lavoro. Potremmo così essere sempre più al passo con le sfide future di questo settore, diventato ancora più dinamico e funzionale per il Nostro Comune. Da Sindaca sono molto orgogliosa di questa promessa mantenuta per il bene di un territorio a vocazione prettamente agricola e ci tengo a ringraziare tutte le organizzazioni di Categoria e le Cooperative che entreranno a far parte della Consulta. Un ringraziamento particolare a Coldiretti Montefiascone per i consigli e le idee che ha cortesemente fornito all’Amministrazione. Tra i compiti della Consulta Comunale per l’Agricoltura ci sarà quello di esaminare ed esprimere proposte e pareri sulle future scelte urbanistiche riguardanti gli insediamenti agricoli. Intervenire a garanzia di una reale tutela dell’ambiente e delle attività agricole. Incentivare l’organizzazione di iniziative, come mostre mercato e/o permanenti, volte allo sviluppo dell’agricoltura, con attenzione anche al comparto biologico. Collaborare all’organizzazione di manifestazioni per l’agricoltura in altre Città d’Italia ed all’estero. Programmare analisi conoscitive sul settore agricolo, mantenendo ed alimentando anche i rapporti con Enti ed Istituti Pubblici, privati e del credito.

Obiettivo della Consulta sarà anche quello di agire in stretta sinergia con l’Amministrazione comunale, esprimendo pareri e suggerimenti sulla formulazione del bilancio comunale per tutti i problemi riguardanti il settore agricolo e collaborando nel coordinamento delle attività dei diversi Assessorati, quando questi siano chiamati a trattare problemi inerenti il comparto agricolo”.