Il Comune di Montalcino annuncia il programma del 62° Torneo di Apertura delle Cacce

Si avvicina la nuova edizione del Torneo di Apertura delle Cacce, Montalcino con i suoi quartieri annuncia il programma che caratterizzerà le giornate dall’8 al 10 Agosto e che culminerà con la disputa finale fra gli arcieri di Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio

Montalcino: A Montalcino tutto è pronto per il 62° Torneo di Apertura delle Cacce, la sfida di Agosto che vede sfidarsi sul campo di gara con archi e frecce i quattro quartieri di Montalcino, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio.

Montalcino è dunque pronto ad annunciare quello che sarà il programma della nuova edizione del Torneo, la festa identitaria organizzata dal Comune di Montalcino in collaborazione con i quattro quartieri. Il programma prenderà il via venerdì 8 Agosto alle ore 18:30 da Piazza del Popolo nel Loggiato del Palazzo Comunale Storico dove sarà presentata l’opera realizzata dall’artista Claudio Bindi che verrà consegnata insieme alla medaglia d’argento al quartiere vincitore del 62° Torneo di Apertura delle Cacce. L’opera che verrà consegnata al quartiere vincitore sarà un dipinto raffigurante un arciere, in armonia con le colline di Montalcino, che evocherà il gesto fisico e psicologico di un guerriero-cacciatore, simbolo dell’identità profonda del territorio.

Sabato 9 Agosto si entra nella tradizione della manifestazione, alle ore 11:00 in Piazza del Popolo a Montalcino, con il ballo del gruppo folcloristico Il Trescone di Montalcino; alle ore 12:00 sempre in Piazza del Popolo si svolgerà il sorteggio degli Arcieri dei quartieri che si sfideranno sul campo di gara, alle 17:45 da Piazza Cavour partirà il corteo storico per il campo di tiro e infine alle 18:30 si ‘provaccia’ di tiro con l’arco che svelerà già quali saranno i quartieri da battere.

Domenica 10 Agosto storia e tradizione saranno le protagoniste della giornata: alle ore 10:00 il Banditore annuncerà la festa per le vie della Città, alle ore 16:45 da Piazza Cavour partirà il corteo storico e alle 17:15 in Piazza Garibaldi, dal Sagrato della Chiesa di Sant’Egidio, si svolgerà la Benedizione degli arcieri. Alle 17:30 in Fortezza si svolgerà la cerimonia di consegna delle frecce e il saluto degli Arcieri, fino ad arrivare alle 18:30 quando avrà inizio il Torneo di tiro con l’arco fra i quattro Quartieri della Città da dove uscirà il quartiere vintore della 62esima edizione del Torneo di Apertura delle Cacce.

Montalcino si appresta a rivivere la sua storica manifestazione, animata dal fermento dei quattro quartieri. Cene propiziatorie, momenti sociali e ricreativi scandiranno i giorni di festa, rievocando tradizioni secolari e antiche competizioni, tra emozioni, suggestioni, trepidanti attese e ricordi di battaglie, sane rivalità e profonda amicizia.