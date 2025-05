Il Comune di Manciano invita gli operatori ad inviare i materiali per il sito

Assessore Caccialupi: «Per essere presenti sul portale basta accedere e cliccare su “Promuovi la tua attività”, così sarà possibile aggiornare anche il database dell’ufficio turistico»

Manciano: Dopo la presentazione del restyling del sito www.mancianopromozione.it, il Comune di Manciano rinnova l’invito a tutti gli operatori turistici del territorio a inviare i materiali informativi relativi alla propria attività per essere inseriti nel portale ufficiale della promozione turistica.

Il nuovo sito rappresenta un punto di riferimento per i visitatori che desiderano scoprire il territorio e pianificare il proprio soggiorno tra le bellezze naturali, storiche ed enogastronomiche di Manciano e delle sue frazioni.

«Il nostro obiettivo è valorizzare tutte le realtà del territorio – dichiara l’assessore al Turismo Andrea Caccialupi –. Abbiamo realizzato un sito moderno e accessibile, pensato per offrire una panoramica completa di ciò che il nostro Comune può offrire. Invitiamo quindi tutte le attività a consultare il portale e inviarci i materiali richiesti per essere inserite. Inoltre l’invio del form, ci permetterà di aggiornare l’indirizzario delle attività mancianesi, utile a ricevere mail informative e di aggiornamento. È un’opportunità gratuita e concreta per aumentare visibilità e sinergia all’interno del sistema turistico locale».

Sul sito, nella sezione dedicata agli operatori “Promuovi la tua attività”, sono disponibili tutte le indicazioni per inviare testi, contatti, foto e altre informazioni utili. Una volta raccolti, i contenuti saranno pubblicati in modo ordinato e aggiornato, contribuendo a rafforzare la presenza online del territorio. Per maggiori informazioni è possibile scrivere una mail a: mancianopromozione@gmail.com.