Il Comune di Grosseto sostiene la finale del Campionato italiano under 16 femminile di tennis

Grosseto: L’Amministrazione comunale di Grosseto sostiene la finale del Campionato italiano a squadre under 16 femminile, in programma dal 19 al 21 settembre 2025 al Circolo Tennis Grosseto di via Cimabue, premiato dalla Fitp (Federazione italiana tennis e padel) per l’eccellenza organizzativa e la qualità delle sue strutture.

L’evento porterà in Maremma le migliori otto formazioni giovanili italiane, tra cui anche la squadra del circolo grossetano.

Tra le novità di questa edizione è prevista la trasmissione nazionale sulla piattaforma SuperTennix, con ampia visibilità e ricadute positive per il territorio e il tessuto economico locale.



