Il Comune di Grosseto sostiene Giocosport – Sportamico 2023

Grosseto: La giunta comunale ha dato il via libera al contributo al progetto didattico “Giocosport – Sportamico 2023”, rivolto ai bambini delle scuole primarie grossetane: ammonta a 10mila euro.



“Il progetto – dice il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna - prevede lo sviluppo delle capacità senso-percettive, l’acquisizione di schemi motori di base, l’educazione delle capacità coordinative e la conoscenza di più discipline sportive e dei rispettivi strumenti: il tutto attraverso interventi di attività ludico motoria in tante scuole comunali primarie e dell’infanzia, più precisamente negli Istituti comprensivi Grosseto 1-3-4-6-7”.

Continua così la collaborazione con il Coni. “Tenuto conto della grande valenza educativa di questa iniziativa per gli alunni delle scuole comunali e dell’infanzia – spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Fabrizio Rossi - abbiamo deciso di rinnovare anche per quest’anno il nostro sostegno a questa preziosa manifestazione che stimola l’interesse per lo sport nelle nuove generazioni e promossa con grande impegno dal Coni”.

