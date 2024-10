Il Comune di Grosseto partecipa alla manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro

Fondi ministeriali per migliorare i servizi degli ambiti territoriali sociali: il Comune capoluogo effettuerà le procedure per richiedere il personale da impiegare nel triennio 2025-2027, senza nessun costo aggiuntivo per le casse comunali. Le risorse, infatti, saranno stanziate dal Ministero

Grosseto: Sono 22 le figure professionali che potrebbero essere assunte a tempo pieno e determinato per la Società della Salute Amiata Grossetana, Colline Metallifere e Grossetana. Con una delibera della giunta esecutiva, approvata all’unanimità, il Coeso Società della Salute ha deciso di aderire alla “Manifestazione d'interesse per le azioni di incremento della capacità degli Ats di rispondere alle esigenze dei cittadini, garantendo adeguati servizi sociali alla persona e alla famiglia, in un’ottica di integrazione con i vari livelli di governo e del rispetto del principio di sussidiarietà - triennio 2025-2027”, indetta dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Ad effettuare le procedure che potrebbero portare all’assunzione dei 22 professionisti sarà il Comune di Grosseto, in qualità di componente dell’ambito territoriale sociale; il nuovo personale, le cui spese di assunzione non ricadranno nelle casse del Comune ma saranno finanziate dall’apposito fondo ministeriale, sarà inviato in comando al Coeso SdS. Si tratta di figure professionali che saranno impiegate, nel triennio 2025-2027, in interventi di inclusione e lotta alla povertà, per migliorare l’accesso dei cittadini ai servizi e alle prestazioni presenti sul territorio.

Ecco le figure che saranno impiegate in questo progetto: due funzionari amministrativi, due funzionari contabili-economici finanziari o esperti di rendicontazione, otto psicologi, dieci educatori professionali socio pedagogici o pedagogisti. Sarà il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a indire i bandi di selezione per il personale.

“Siamo entusiasti di annunciare la partecipazione del Comune di Grosseto alla manifestazione di interesse del Ministero del Lavoro, finalizzate all’assunzione di 22 nuovi professionisti – dichiara il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna –. L’inserimento di nuove figure professionali garantirebbe un supporto adeguato alle famiglie e alle persone vulnerabili, migliorando l’accesso ai servizi e alle prestazioni disponibili sul territorio. Un’importante opportunità, dunque, per potenziare i servizi sociali destinati alla nostra comunità, in un momento in cui le esigenze dei cittadini sono sempre più complesse”.