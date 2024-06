Attualità Il Comune di Grosseto cerca rilevatori per il censimento 2024 27 giugno 2024

Grosseto: Sul sito istituzionale del Comune di Grosseto, nella sezione bandi di concorso – Selezioni (https://new.comune.grosseto.it/web/selezioni/) è pubblicato l’avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria, per soli titoli, di rilevatori per il censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

Per ricoprire la funzione di rilevatore sono richiesti i seguenti requisiti: – avere età non inferiore a 18 anni; – essere in possesso del diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo di studio equipollente; – essere in possesso di buone conoscenze informatiche (internet, posta elettronica) e saper utilizzare i più diffusi strumenti informatici (pc, tablet); – avere una buona conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; – godere dei diritti civili e politici e non aver subito condanne penali; – avere cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o un regolare permesso di soggiorno; Sarà valutata anche l'esperienza maturata in materia di rilevazioni statistiche e in particolare aver condotto interviste durante i passati censimenti. I soggetti interessati dovranno presentare domanda, utilizzando l'apposita modulistica, entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 15 luglio 2024 a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Comune di Grosseto, ufficio Protocollo, piazza Duomo n. 1, 58100 Grosseto, ovvero presentata a mano al medesimo ufficio. La domanda potrà anche essere trasmessa mediante pec all'indirizzo comune.grosseto@postacert.toscana.it



