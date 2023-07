Il Comune di Grosseto aderisce al progetto nazionale “Ecoattivi”, l’app che premia i comportamenti positivi dei cittadini



Grosseto: “Il progetto è frutto della volontà della nostra Amministrazione di rendere partecipi e coinvolgere i cittadini nel seguire quotidianamente le buone abitudini al fine di incentivare una cultura sensibile ai temi della sostenibilità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’Ambiente Erika Vanelli – Con questa iniziativa vogliamo identificare e conseguentemente premiare coloro che dimostrano di mettere in pratica le ‘buone' abitudini. Pensiamo che, in qualità di amministratori, che sia nostro compito non solo tenere curato e pulito il nostro territorio ma anche educare i cittadini ad aiutarci a farlo”.