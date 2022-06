Il comune di Follonica assume. Pubblicato il Bando

L'amministrazione ha pubblicato il bando per un o una dirigente a tempo indeterminato e per una istruttrice direttiva o un istruttore direttivo di vigilanza



Follonica: Il Comune continua con le assunzioni. Da oggi sono aperte le candidature per un posto a tempo indeterminato per un o una dirigente che dovrà occuparsi della pianificazione e dell'ambiente e per una istruttrice direttiva o un istruttore direttivo di vigilanza. Il o la dirigente dovrà avere conoscenza ed esperienza in materia di pianificazione territoriale, edilizia privata, gestione del patrimonio, mobilità e Tpl, ambiente e igiene urbana. Inoltre, la figura ricercata dovrà possedere, in aggiunta alle conoscenze e competenze tecniche richieste, spiccate capacità manageriali, capacità di governance e di leadership, spiccata capacità di gestione delle risorse umane, abilità nelle relazioni, nello stabilire rapporti interpersonali, nell’orientamento al risultato e alla soddisfazione all’utenza.

Il concorso per dirigenti consisterà in una prova scritta a contenuto teorico, in una prova scritta a contenuto teoricopratico ed in una prova orale. La seconda figura sarà invece da collocare nell’ambito dell’articolazione organizzativa specializzata in materia di gestione dei verbali al comando di polizia locale. In questo caso le candidate e i candidati saranno selezionati sulla base di un colloquio tecnico-attitudinale, finalizzato ad accertare la professionalità e le competenze acquisite nelle precedenti esperienze lavorative, l’aggiornamento professionale e normativo, le attitudini personali rispetto al posto da ricoprire, nonché a conoscere ed approfondire le motivazioni in relazione al profilo oggetto del presente avviso di mobilità.

«Per le nuove assunzioni verranno tenute in considerazione le caratteristiche attitudinali dei candidati, quelle competenze trasversali che nella vita professionale sono senza dubbio essenziali – dice il sindaco Andrea Benini – Oltre alle competenze, indispensabili, puntiamo molto anche sulle abilità personali. Per questo abbiamo voluto in commissione d'esame anche uno psicologo del lavoro. L'Amministrazione punta molto sulle nuove assunzioni – prosegue il sindaco – per assicurare sempre più efficienza agli uffici, anche grazie a figure professionali competenti e aggiornate».

Le domande di concorso devono pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 18 del prossimo 6 luglio. Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente in forma telematica attraverso il seguente link: https://comunefollonica.concorsismart.it/ui/public-area/intro-card

Il bando può essere consultato sul sito web del Comune di Follonica, nella sezione “Concorsi”. Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali il Comune di Follonica non assume responsabilità alcuna. Per supporto ed assistenza relativi alla procedura, è possibile contattare il team di assistenza concorsi smart attraverso la chat presente sulla piattaforma, cliccando sul tasto “contattaci” in basso a destra della pagina. La chat automatica, con operatore virtuale, è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e fornisce risposte preimpostate alle domande più frequenti. Sarà possibile interrogare il sistema per ottenere indirizzi di posta elettronica specifici a cui rivolgersi. Per informazioni non reperibili autonomamente o tramite chatbot, è possibile parlare direttamente con gli operatori digitando la parola “operatore”. Gli addetti all’assistenza sono disponibili dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:00 alle 18:00 (esclusi i festivi).