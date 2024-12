il Comune di Castiglione della Pescaia punta all'efficientamento energetico del territorio

L'intervento prevede la sostituzione completa dei corpi illuminanti e di alcune strutture con luci calde a LED.

Castiglione della Pescaia: «La riqualificazione del nostro territorio - dichiara la sindaca Elena Nappi - passa anche dalla cura per il proprio arredo urbano, che contestualmente permette risparmi e vantaggi ambientali. Ecco perché oggi sempre di più investire risorse nell’efficientamento energetico è molto apprezzato da tutti».

«L'importanza dell'efficientamento energetico delle vie pubbliche è un passo fondamentale verso un futuro sostenibile – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Susanna Lorenzini – e questo è un intervento che, oltre a valorizzare dal punto di vista estetico le vie interessate, permetterà anche un elevato risparmio su consumi e costi di manutenzione, e naturalmente apporterà benefici per l'ambiente. Alcune strutture erano vecchie di 30 anni ed avevano veramente bisogno di essere sostitute. Abbiamo iniziato da via Garibaldi a Vetulonia, dove i lavori sono già conclusi, e proseguiremo ora con le vie del centro di Castiglione della Pescaia, dalla zona di fronte alla caserma dei Carabinieri alla Portaccia, via Veneto, corso della Libertà, Piazza della Repubblica, via della Libertà, via Montebello, via Celso Camaiore, via dei Camion, via Remota. Un restyling completo che darà un look più moderno e funzionale a tutto il centro storico».

«In un'epoca in cui la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica sono diventate priorità globali – conclude l'assessore – è necessario rivolgere sempre più l'attenzione sulla necessità di ottimizzare i consumi energetici delle vie pubbliche. L'efficientamento energetico non solo contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2, ma rappresenta anche un'opportunità per migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere un uso consapevole delle risorse».